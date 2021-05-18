شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية قوية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.4238، وقد يضطر لبعض الانخفاض المؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك قبل استئناف الميل الصاعد، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مع التذكير بأن اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.4375 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 1.4105 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4100 والمقاومة 1.4260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد