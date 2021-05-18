شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق توقع اتفاقية بقيمة 58 مليون ريال لتصنيع وتوريد منتجات أحد خطوط الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيع اتفاقية تصنيع وتوريد خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام، بطاقة انتاجية تصميمية تبلغ 30 ألف طن سنوياً.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة الصفقة تبلغ 58 مليون ريال سعودي، علماً بأنه سيتم سداد دفعة مقدمة خلال 5 أيام عمل من تاريخ توقيع العقد مقابل ضمان بنكي من المورد والباقي على دفعات تتوافق مع التوصيل والتركيب والتشغيل والاستلام النهائي مع حصول الشركة على ضمان أداء من المورد حسب شروط التعاقد.

ويُشار إلى أنه تم توقيع الاتفاقية مع شركة Toscotec الايطالية، وذلك لتوفيرأحدث التقنيات والحلول المخصصة لكبار منتجي الورق في جميع أنحاء العالم.

وتهدف تقنية Toscotec إلى تحقيق أقصى قدر من كفاءة الإنتاج وتقليل الاستهلاك وتكاليف التشغيل والمنتجات النهائية بأعلى مستويات الجودة واحترام البيئة. ومن المتوقع ان يتم بداء الإنتاج خلال الربع الرابع من عام 2022.

وبحسب البيان، سيتم تمويل الصفقة عن طريق زيادة رأس المال الشركة والذي تم الانتهاء منه في تاريخ 6 يناير 2021، وجزء من رأس المال العامل.

وأرجعت الشركة أسباب توقيع الصفقة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من لفات المناديل الورقية الخام من 100 ألف طن إلى 130 ألف طن.

هذا وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على الألات والمعدات وكذلك الالتزامات بقيمة دفعات العقد وبالتزامن مع سدادها، وسيبدأ الأثر المالي للصفقة على القوائم المالية من الربع الثاني 2021.

وجدير بالذكر أن صناعة الورق حققت صافي أرباح بلغ 14.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة في المبيعات وتطوير جودة الإنتاج وكفاءة العمليات التشغيلية الذي نتج عنه تحسن هامش الربح وذلك على الرغم من إرتفاع أسعار لب الورق في السوق العالمي والمواد الأولية.