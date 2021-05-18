شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أرباح "الكثيري" للارتفاع 15.7% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الكثيري القابضة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 15.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 4.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 4.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة الإيرادات بنسبة 37.72% عن الربع المماثل من العام 2020، حيث تأثرت عمليات الإنتاج والتوريد في الربع المماثل من العام السابق بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19.

وارتفعت المبيعات إلى 35.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 25.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 39.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، إلى 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وتكبد الشركة مصاريف غير متكررة خاصة بعملية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.