شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل احتمالات الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل انحسار قرب رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ، مع توالي تعليقات أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ، قبل صدور محضر الاجتماع الأخيرة للسياسة النقدية الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.5 % إلى مستوى 89.75 نقطة الأدنى منذ 25 شباط/فبراير الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.18 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.20 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

كرر رئيس البنك الفيدرالي فى دالاس "روبرت كابلان" يوم الاثنين رأيه بأنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية حتى العام المقبل ،الأمر الذي أدي إلى انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر قبل عام 2023.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، يترقب المستثمرين غدا الأربعاء صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أكد المركزي الأمريكي خلال الاجتماع الذي عقد أيام 27-28 نيسان/أبريل الماضي على استمرار السياسة النقدية الحالية حتى يتعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم بصورة آمنة.