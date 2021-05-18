شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع قرابة 2% مسجلة أعلى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة قرابة 2% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل هبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة قرابة 2.0% إلى مستوي 28.73$ الأعلى منذ 2 شباط/فبراير الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 28.18$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 28.12$.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.4% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 89.84 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

كرر رئيس البنك الفيدرالي فى دالاس "روبرت كابلان" يوم الاثنين رأيه بأنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية حتى العام المقبل ،الأمر الذي أدي إلى انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر قبل عام 2023.