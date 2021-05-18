شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط معنويات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق ، بصدد تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، وسط معنويات إيجابية تسيطر على معظم أسواق المال العالمية ، فى ظل انحسار احتمالات رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر عن عام 2023.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوى 446.0 نقطة ، بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 446.2 نقطة، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، بعدما حقق فى الجلسة السابقة ارتفاعا قويا بلغ 1.2%.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع الطاقة، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 1.5% ، بفضل صعود أسعار النفط لأعلى مستوى فى شهرين فى الأسواق العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعد مكاسب قوية على مدار جلستين.

تحسنت المعنويات فى أسواق المال العالمية ، مع توالي تعليقات أعضاء البنك الفيدرالي الاتحادي ،والتي قلصت من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

كرر رئيس البنك الفيدرالي فى دالاس "روبرت كابلان" يوم الاثنين رأيه بأنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية حتى العام المقبل.

وللحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،ينتظر المستثمرين غدا الأربعاء صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاتحادي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.