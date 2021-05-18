بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 4.2 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 2ر4 نقطة ليبلغ مستوى 97ر6308 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر563 مليون سهم تمت عبر 18886 صفقة نقدية بقيمة 5ر82 مليون دينار (نحو 5ر247 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر2 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5301 نقطة بنسبة صعود بلغت 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر451 مليون سهم تمت عبر 12510 صفقات نقدية بقيمة 4ر37 مليون دينار (نحو 2ر112 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 15ر7 نقطة ليبلغ مستوى 63ر6830 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر111 مليون سهم تمت عبر 6376 صفقة بقيمة 11ر45 مليون دينار (نحو 3ر135 مليون دولار).

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 24 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5483 نقطة بنسبة هبوط بلغت 44ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر260 مليون سهم تمت عبر 7108 صفقات نقدية بقيمة 6ر23 مليون دينار (نحو 8ر70 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (جياد) و(الخليجي) و(التخصيص) و(المعدات) أما شركات (بيتك) و(صناعات) و(أجيليتي) و(التخصيص) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (فيوتشر كيد) و(عمار) و(مراكز) و(استهلاكية) الأكثر انخفاضا.