شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ قمة 4 شهور بدعم نزول الدولار والتحوط من مخاوف التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو أربعة شهور، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي واستخدام المستثمرين المعدن التي لا يدر عائداً للتحوط ضد ارتفاع التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1868.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0854 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يناير كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1869.60 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان «من الواضح أن الاهتمام يتحول نحو التضخم... لكن ربما الأهم من ذلك أن الدولار الأمريكي يشهد ضعفاً، وهو ما قد يكون المحرك الرئيسي والأول».

وأشار محللون أيضاً إلى أن التدفقات الواردة إلى صناديق تداول الذهب تشير إلى أن المستثمرين يشترون الذهب للتحوط من مخاوف التضخم.

وزادت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، 0.7 في المئة إلى 1035.93 طن أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس آذار.

وبالنسة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.1 في المئة إلى 28.49 دولار بعد أن سجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير شباط.

وزاد البلاديوم 1.1 في المئة إلى 2932 دولاراً، بينما انخفض البلاتين 0.6 في المئة إلى 1232 دولاراً.

(رويترز)