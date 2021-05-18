مورجان ستانلي: عقارات دبي تبدأ مساراً طويلاً من ارتفاع الأسعار

دبي: هشام مدخنة

نقلت «بلومبيرج» عن محللين لدى مورجان ستانلي قولهم إن الطلب القوي ونمو العرض في سوق العقارات السكنية بدبي بلغ ذروة جديدة، وأن ارتفاع الأسعار العقارات السكنية سيستمر لفترة طويلة.

وذكر التقرير أن النشاط التجاري في دبي، الذي وصفه بأنه المركز المالي الرئيسي في الشرق الأوسط، ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2019 بسبب انتعاش السياحة والتوزيع السريع للقاح فيروس كورونا. حيث تتمتع دولة الإمارات بواحد من أعلى معدلات التطعيم على مستوى العالم.

ووفقاً لبيانات من مستشار العقارات «بروبرتي مونيتور»، تم شراء 84 عقاراً لا تقل قيمة الواحد منها عن 10 ملايين درهم (2.76 مليون دولار)، في مارس/آذار. كما سجلت شركة إعمار العقارية، أكبر مطور مدرج في الإمارة، قفزة بنسبة 65% في مبيعات الفلل في الربع الأول.

ووفقًا لموردان ستانلي، فقد اكتسب مقياس تتبع الأسهم العقارية في دبي 7% هذا العام، على الرغم من أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 74% عن ذروة عام 2014.