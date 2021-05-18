شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع ثروته 24%.. إيلون ماسك يفقد مركزه كثاني أغنى رجل في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت بلومبيرج أن الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» إيلون ماسك فقد مركزه كثاني أغنى شخص في العالم أمام رئيس مجلس إدارة مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية العملاقة برنارد أرنو.

وتراجعت ثروة ماسك، والذي احتل المركز الأول في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات في مارس/آذار الماضي، بنحو 24% هذا العام (9.1 مليار دولار) إلى 160.6 مليار دولار. مقابل إضافة أرنو صاحب الـ 72 عاماً، صافي ثروة بنحو 47 مليار دولار ليصل إلى 161.2 مليار دولار، وذلك إثر زيادة مبيعات السلع الفاخرة لمجموعته في الصين وأجزاء أخرى من آسيا.

وكانت أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية قد انخفضت بنسبة 2.2%، بسبب ركود الأسبوع الماضي، وتراجع أسهم التكنولوجيا على مستوى العالم، إضافة إلى ظهور علامات جديدة بخصوص مشاكل في أعمال «تيسلا» في الصين.

ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب فترة مضطربة يمر بها ماسك بعد أن تسبب في انخفاض قيمة عملة «بيتكوين» الرقمية المشفرة بنسبة تصل إلى 15% الأسبوع الماضي، إثر تغريدات منه أفادت بأن شركة «تيسلا» لم تعد تقبل التعامل بهذه العملة مقابل شراء سياراتها. وتسبب ماسك في إحداث فوضى جديدة أيضاً مع إشاعة أن «تيسلا» قد تبيع مقتنياتها من البيتكوين، قبل أن يعود وينفي ذلك في وقت لاحق.