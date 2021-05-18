شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يواصل الصعود – تحليل – 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.36% بما يعادل 0.73 نقطة ليستقر على سعر 205.11 دولار، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، وبدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 198.30، ليستهدف مستوى المقاومة 210.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد