شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز محاط بالعلامات الإيجابية بالرغم من انخفاضه – تحليل – 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.02% بما يعادل -0.04 نقطة ليستقر على سعر 231.68 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى ا لمتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 231.75، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة المحوري 237.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه