شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على تأكيد اختراق مستوى المقاومة المحوري 54.57، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.16% بما يعادل -0.09 نقطة ليستقر على سعر 54.64 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط تأكيد اختراقه للمقاومة 54.57، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 56.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه