شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يحلق عالياً – تحليل – 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جي بي مورجان (JPM) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.40% بما يعادل 0.66 نقطة ليستقر على سعر 164.67 دولار، وذلك وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد من الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 157.00، ليستهدف مستوى المقاومة 170.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد