شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يصعد على استحياء – تحليل – 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.10% بما يعادل 0.17 نقطة ليستقر على سعر 170.39 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 173.57 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد