شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع إلى ذروة 4 شهور مع نزول الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو أربعة شهور، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي واستخدام المستثمرين المعدن التي لا يدر عائدا للتحوط ضد ارتفاع التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية ‭‭0.2‬‬ بالمئة إلى ‭‭1868.30‬‬ دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ‭‭0854‬‬ بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ ‭‭29‬‬ يناير كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‭‭0.1‬‬ بالمئة إلى ‭‭1869.60‬‬ دولار.