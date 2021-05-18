شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب قاع عدة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في ست سنوات مقابل الدولار الكندي وقرب أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل العملات الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط تجدد التوقعات بأن الولايات المتحدة لن ترفع أسعار الفائدة قريبا.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس أمس الاثنين مجددا إأنه لا يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة حتى العام المقبل، مما أدى إلى مزيد من التراجع في الرهانات على أن الضغوط التضخمية ربما تجبر الاتحادي على التحرك عاجلا.

وقال فالنتين مارينوف مدير أبحاث العملات العشر الأكثر تداولا لدى كريدي أجريكول "الدولار جاثم على ركبتيه ويبدو أن هذا نتيجة مباشرة لمشاعر المستثمرين تجاه توقعات التضخم في الولايات المتحدة ورد فعل المجلس الاحتياطي الاتحادي".