«أبوظبي لبناء السفن» تفوز بعقد بقيمة 3.5 مليار درهم لبناء سفن الدوريات البحرية «فلج 3»

أبوظبي: ”الخليج 365”

فازت شركة أبوظبي لبناء السفن، الشركة المختصة في مجال بناء السفن الحربية والتجارية وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، اليوم الثلاثاء بعقد قيمته 3.5 مليار درهم من قبل وزارة الدفاع والقوات البحرية الإماراتية، وذلك بهدف بناء أربع سفن دوريات بحرية من فئة «فلج 3» لصالح القوات البحرية الإماراتية.

ويعد العقد الجديد أكبر اتفاقية على الإطلاق تبرمها شركة أبوظبي لبناء السفن، ما يعزز رؤية الشركة بأن تصبح حوض بناء السفن الرائد في المنطقة من خلال توفير حلول مبتكرة وموثوقة من شأنها أن تزود العملاء وأصحاب المصلحة في القطاعين المدني والعسكري بقيمة مضافة.

وقال خالد البريكي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي لبناء السفن ورئيس قطاع دعم المهام في «ايدج»:«تعكس هذه الاتفاقية ثقة كبيرة من جانب وزارة الدفاع والقوات البحرية الإماراتية والقوات البحرية الإماراتية بشركة أبوظبي لبناء السفن. وسوف يوفر العقد للشركة منصة مثالية لنمو الأرباح المستدامة والحفاظ على الأصول الوطنية الاستراتيجية التي تحتل أهمية قصوى للدفاع عن الإمارات».

بدوره قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن:«شهدت علاقاتنا مع أهم أصحاب المصلحة نمواً أقوى منذ أن أصبحت الشركة جزءاً من مجموعة ايدج. وسيسهم هذا العقد في تعزيز التزامنا المشترك بخدمة القوات البحرية الإماراتية وتزويدها بالمنتجات المناسبة وحلول السفن المتقدمة لتحقيق مستقبل أكثر أماناً. ونحن نتطلع إلى توسعة محفظتنا من السفن وتعزيزها في المستقبل».

وتتمتع شركة «أبوظبي لبناء السفن» بخبرة فنية واسعة في إدارة المشاريع البحرية، وقد بنت سابقاً سفن كورفت من فئة «بينونة» لصالح القوات البحرية الإماراتية، حيث تم تسليم آخر سفينة من هذه الفئة في عام 2017. وتعد سفن «فلج 3» من سفن الدوريات البحرية عالية المرونة والتنوع، حيث تستخدم لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام.

وتشرف شركة أبوظبي لبناء السفن على واحد من أكثر أحواض بناء السفن تقدماً في الشرق الأوسط، كما تشغّل ثلاثة برامج بحرية رئيسية هي سفن الكورفت الحربية الصغيرة، وسفن الدوريات البحرية، وقوارب الدوريات السريعة. وتقدم الشركة كذلك مجموعة كاملة من حلول الصيانة والإصلاح وإعادة التجهيز والتحسين والتحويل وخدمات الاستشارة الهندسية.

وتعد شركة أبوظبي لبناء السفن جزءاً من قطاع المنصات والأنظمة التابع لـ«ايدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره، والتي تُصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.