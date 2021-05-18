شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة 4 أشهر بفعل تفاقم خسائر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، بفعل تفاقم خسائر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، عقب انحسار احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مبكرا فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,873.73$ الأعلى منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,866.33$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,864.62$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، استنادا على ضعف أداء الدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.4% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 89.84 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

كرر رئيس البنك الفيدرالي فى دالاس "روبرت كابلان" يوم الاثنين رأيه بأنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية حتى العام المقبل ،الأمر الذي أدي إلى انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر قبل عام 2023.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ،يترقب المستثمرين غدا الأربعاء صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي عقد أيام 27-28 نيسان/أبريل الماضي ،وأكد خلاله المركزي الأمريكي على استمرار السياسة النقدية الحالية حتى يتعافي الاقتصاد بصورة آمنة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 7.57 طن متري، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،وبأكبر زيادة يومية منذ 15 كانون الثاني/يناير الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,035.93 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 آذار/مارس الماضي.