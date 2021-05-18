شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى شهرين بفضل إعادة فتح اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهرين ،بعدما طغي التفاؤل حيال إعادة فتح اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا ، على المخاوف بشأن الطلب فى أسيا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتشديد قيود الإغلاق.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 66.99$ الأعلى منذ 8 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 66.30$، وسجل أدنى مستوي عند 66.27$ ،و صعد خام برنت بنسبة 1.0% إلى مستوي 70.22$ للبرميل الأعلى منذ 8 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 69.55$ ، و سجل أدنى مستوي عند 69.46$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.3% ،وصعد خام برنت بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل آمال تحسن الطلب فى الولايات المتحدة وأوروبا.

فى الولايات المتحدة ، تتسارع وتيرة إعادة فتح المدن والولايات الكبرى ، فى ظل التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 ،فلم تعد ولاية نيويورك بحاجة إلى أقنعة فى معظم الأماكن العام للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا اعتبارا من غدا الأربعاء.

وفى أوروبا ومع تسارع معدلات التطعيم ،خففت فرنسا وإسبانيا قيود الإغلاق ،وفتحت البرتغال وهولندا السفر ،وقررت الحكومة البريطانية إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاق لمدة أربعة أشهر عقب منح 65 مليون شخص لقاح فيروس كورونا.

فى المقابل ،أبلغت سنغافورة عن أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ أشهر ، و شهدت تايوان ارتفاعا أيضا فى حالات الإصابة ،وأعادت السلطات الحكومية فى البلدان إجراءات الإغلاق.

وتراجعت المبيعات المحلية للبنزين و الديزل من قبل مصافي التكرير الحكومية فى الهند بمقدار الخمس فى النصف الأول من الشهر الجاري بالمقارنة بالشهر السابق ، حيث أثرت عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا على الأنشطة الصناعية والاستهلاك.