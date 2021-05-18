الاستثمارات الوطنية تعتمد النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2021

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صرح حمد العميري – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية بتحقيق أرباح مالية للربع الأول من هذا العام ، حيث جاءت النتائج إيجابية بالرغم من الظروف الاقتصادية التي مازالت تعيشها البلاد. وقد نتج عنه تحقيق صافي ربح بقيمة 3.8 مليون دينار كويتي بواقع 4.75 فلس للسهم الواحد والخاص بمساهمي الشركة الأم خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بصافي خسارة ب 10.9 مليون دينار كويتي بخسارة للسهم تقدر بنحو 13.71 فلس للسهم الواحد للفترة المقابلة لها من العام الماضي 2020. كما ارتفعت الإيرادات الشاملة الأخرى خلال الربع الأول من العام الحالي الى 3.2 مليون دينار كويتي مقارنة ب 2.2 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقد سجلت إجمالي أصول الشركة نمواً 4.7% ما يقارب 228.6 مليون دينار كويتي. مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 218.3 مليون دينار كويتي. أما بالنسبة لإجمالي حقوق المساهمين فقد بلغت خلال الربع الأول مبلغ وقدره 181.9 مليون دينار كويتي، وبلغت الأصول المدارة في الشركة خلال الربع الأول من عام 2021 ما يقارب 1.049 بليون دينار كويتي.

وأوضح العميري أن هذه النتائج المالية قد جاءت على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مازالت تشهدها المنطقة والعالم أجمع نتيجة للجائحة وتداعياتها على الأسواق الاقتصادية كافة. وفي الوقت نفسه نستطيع القول أن الشركة لديها القدرة على التأقلم مع البيئة التشغيلية محلياً وإقليمياً لأنها ذات قاعدة متينة بالمقارنة مع النتائج التي حصلت عليها الشركات الأخرى.

وعلى الصعيد نفسه قال الرئيس التنفيذي في الشركة فهد المخيزيم أن النتائج المالية خلال الربع الأول من العام اتسمت بالايجابية، والأداء المتميز الذي عكس مدى نجاح الإدارة التنفيذية في عمل وبناء استراتيجيات فعالة وقادرة على ممارسات تتسم بالدقة والإحكام، واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانيات النمو، وتحقيق عوائد مالية مميزة، والذي لا يألو جهداً في تحقيق طموحات المساهمين والعملاء.

كما أوضح المخيزيم أن أداء فريق قطاع الثروات كان ايجابيا خلال الربع الأول من عام 2021، فقد استطاع الفريق تعظيم الاصول المدارة بالشركة من خلال التوسع في قاعدة العملاء الجدد والحصول على رساميل تم ضخها في فرص استثمارية فريدة، كما تجدر الاشارة الى رفع عوائد استثمار مشروع عقار "تيسكو" من 9% الى 10% سنوياً ابتداءً من الربع الاول لعام 2021 محققين بذلك عوائد تفوق المعدل السائد.

وأكد المخيزيم بأن الاستثمارات الوطنية عملت على استقطاب استثمارات جديدة وعدد من العملاء الجدد، وذلك من خلال نجاح فريق قطاع الاستثمارات المصرفية بالاستثمار في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات. فقد بدأ هذا الربع بمجموعة قوية من التفويضات، بما في ذلك تفويضات الاكتتاب العام، وتفويضات أربع عمليات للدمج والاستحواذ، وأربع عمليات بيع، وإعادة الهيكلة، وتقديم الاستشارات العامة. كما ان القطاع ملتزم باستثمارين جديدين في صندوق لرأس المال الاستثماري (Venture Capital) وصندوق للتحوط (Hedge Fund). كما تعاقد القطاع مع عدة عملاء لتقديم استشارات مالية والتي نتج عنها تحقيق رسوم مالية إضافية تفوق 65،000 ألف دينار كويتي، حيث لدى القطاع مجموعة ممتازة من الصفقات للسنة المتبقية من عام 2021.

وعن أداء قطاع الاستثمارات العقارية لدى الشركة فقد أشار المخيزيم إلى تطوير إجراءات العمل وتكثيف جهود التسويق للوحدات، فقد تم أضافت عقارًا جديدًا إلى قاعدة محفظة إدارة العقارات. وتم مواصلة زيادة معدل التحصيل وهناك زيادة 5٪ بنسبة الإيرادات. كما يتم التركيز أيضاعلى تجهيز وتسويق منتجع الوطنية لموسم الصيف وذلك باتباع خطط تسويقية مدروسة.

وأشاد المخيزيم بالجهود المبذولة والأداء المتميز لشركة الاستثمارات الوطنية خلال الربع الاول من عام 2021، يعكس مدى نجاح الإدارة التنفيذية في عمل وبناء استراتيجيات فعالة وقادرة على ممارسات تتسم بالدقة والإحكام، واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانيات النمو، وتحقيق عوائد مالية مميزة، والذي لا يألو جهداً في تحقيق طموحات المساهمين والعملاء.وأن الشركة تعتمد دائماً على وضع الخطط المسبقة، لتظل على استعدادها التام بالتعامل مع جميع المتغيرات في السوق المحلي الخليجي والعالمي أيضا، وأن الاستثمارات مستعدة لكافة التحديات والتطورات التي تطرأ على السوق الاستثماري محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وفي النهاية أعرب العميري عن شكره للمساهمين والعملاء، مثمنا ثقتهم ودعمهم للاستثمارات الوطنية. كما تقدّم بالشكر للجهات الرقابية، وأثنى على جهود الادارة التنفيذية والموظفين على جهودهم، مع التأكيد على مواصلة النهج المثالي لرؤية واستراتيجية الشركة في مواصلة خدمة العملاء بالاستناد الى عناصر العمل المنهجي، الى جانب تعزيز الابتكار الرقمي في المنتجات والخدمات الاستثمارية.