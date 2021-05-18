شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14300-14600جنيه تسليم أرض المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 18-5-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

ويتراوح سعر الطن لحديد التسليح لفائف وأطوال تسليم أرض المصنع بين 14300-14600 جنيها مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14500-14800 جنيه للطن وذلك بحسب مصاريف النقل وهامش الربح التاجر او المورد.

كما استقرت أسعار الأسمنت الأسود فتتراوح بين 700-800 جنيه للطن، وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.