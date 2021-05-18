شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: انخفاض أعداد العاملين الأجانب بنسبة 15.6% فى عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1172 أجنبي (منهم 1041 ذكور بنسبة 88.8%، 131 إناث بنسبة 11.2%) عام 2020 مقابل 1388 أجنبي عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.6% ويرجع ذلك للظروف الصحية التي أثرت على العالم بسبب جائحة كوفيد 19 ( كورونا ).

وتمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مـن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2020 حـيث بلغ 673 أجنبي بنسبة 57.4%، تليهـا الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 232 أجنبـي بنسبة 19.8%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،... الخ) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 31 أجنبي فـقط بنسبة 2.6%.

ويمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 907 أجنبي بنسبة 77.4%، يليهم الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعي بعدد 138 أجنبي بنسبة 11.8%، ويمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 742 أجنبي بنسبة 63.3%، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 286 أجنبي بنسبة 24.4%، يليها الفنيون ومساعدو الاخصائيين حيث بلغ عددهم 110 أجنبي بنسبة 9.4% من إجمالي عدد الأجانب .

ويمثل العـاملين الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 548 أجنبي بنسبة 46.8% (معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية) يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 309 أجنبي بنسبة 26.4 % (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)).

وبلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 934 أجنبي بنسبة 79.7%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 238 بنسبة 20.3% عام 2020.