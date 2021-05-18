شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-5-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 18.96 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.93 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.





ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.96 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.93 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 22.05 جنيه للشراء، 22.26 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.97 جنيه للشراء، 22.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.10 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 49.08 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.