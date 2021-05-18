شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض سعر البامية والثوم بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 18-5-2021 الانخفاض لعدد من الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق الجملة بأكتوبر حيث انخفضت أسعار البامية والثوم.

وانخفضت أسعار البامية لتتراوح بين 8-14جنيها للكيلو مقابل 9-15جنيها للكيلو كما انخفض سعر ليتراوح بين 1.5-4 جنيهات مقابل 1.5-4.5 جنيها، وانخفضت أسعار الثوم لتتراوح بين 8-14 جنيها للكيلو مقابل 9-15 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الفاصوليا بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات للكيلو مقابل 3-7 جنيهات للكيلو، الكوسة لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 واستقرت أسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.