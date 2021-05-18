شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "القاهرة الجديدة": غلق وتشميع 17 وحدة سكنية لتغيير النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع لـ 17 وحدة سكنية وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجاري بالمخالفة لشروط التخصيص والتعاقد، وتمت الاجراءات تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وبحضور المهندس حسين الأحمدى، معاون رئيس الجهاز، ورؤساء الأحياء وبتأمين من شرطة التعمير وأمن الجهاز.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، استمرار حملات ضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.