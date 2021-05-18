شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10687 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 2149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13097 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4169 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3150 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العبور للاستثمار العقاري، العربية للأسمنت.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العبوات الطبية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، العبور للاستثمار العقاري، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 160 ألف سهم، 545 ألف سهم، مليون سهم، 500 سهم، 20600 سهم، 510 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبوات الطبية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، 85150 سهم، 139.7 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بالم هيلز للتعمير، 1.8 مليون سهم، 44 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، واشترت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 13 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مطاحن مصر الوسطى 500 سهم.