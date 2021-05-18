شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تبحث مع الوزير المفوض بسفارة جورجيا زيادة الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر
وقال سامح زكي أنه كرئيس لشعبة المصدرين بغرفة القاهرة الدولة تساند الصادرات المصرية إلى الدول المختلفة وإن السوق المصري به منتجات متنوعة يمكن للمستوردين الجورجيين الاستفادة منها، وأيضا علي الطرفين الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في دعم الحركة التجارية بين الجانبين، لافتًا إلى أن توفير مزيدًا من البيانات عن السوقين المصري والجورجي لدي الطرفين يؤدي إلى زيادة التعاون في مختلف الأنشطة بعد تحديد احتياجات كل سوق من الآخر علي مستوي السلع والفرص الاستثمارية وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية بين البلدين، وهو ما نسعي إلى تفعيله في الفترة القادمة بالتنسيق مع سفارة جورجيا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الوزير المفوض الاقتصادي الجورجي "ميخائيل تيجيشفيلى" إن هناك علاقات طيبة تجمع بلاده مع الشعب المصري ونسعي إلى الاستفادة منها بزيادة العلاقات الاقتصادية، وأن هناك فرص استثمارية متنوعة في بلاده من الممكن لرجال الأعمال المصريين الاستفادة منها وإقامة مشروعات استثمارية في جورجيا، والاستفادة من الأسواق المتاح النفاذ إليها عن طريق بلاده، كما أن رجال الأعمال الجورجيين يمكنهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر وإقامة مشروعات أيضا لتكون الاستفادة متبادلة وهو ما سيتم التعاون من خلاله بين الطرفين مستقبلًا.