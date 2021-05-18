الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بين 27-32 جنيها للمستهلك

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 18-5-2021 استقرارا فى الأسعار بحسب ما أعلنته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة. 

 

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك  بين 27-32 جنيها للكيلو، بينما تتراوح سعر الدواجن البلدى بين 32-36 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو. 

 

وتترواح أسعار الأبيض 27-28 جنيها في المزرعة بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة. 

 

 

 

 

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