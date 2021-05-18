شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 مايو أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-5-2021 ، ثباتا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية ثبت عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى "cib" استقرارا عند 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع، وفى وبنك القاهرة استقر عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.62 جنيه للشراء .

15.72 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء .

15.73 جنيه للبيع .