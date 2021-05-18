شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: جاري تجهيز شحنة غاز مسال للتصدير من دمياط قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادرمسئولة بقطاع البترول، عن أنه جارى تجهيز شحنة غاز طبيعى مسال "الشحنة الثانية عشر" للتصدير من مصنع إسالة الغاز بدمياط، وذلك بعد تصدير الشحنة "الحادية عشر" لباكستان بداية الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تصدير تلك الشحنة قريبا.

وبلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغازعلى البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.