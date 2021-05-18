شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقفز لأعلى مستوى فى 3 أشهر قبل بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ،فى ظل تزايد توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول حتى عام 2023 على الأقل ،يأتي هذا قبل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% إلى 1.2190$ الأعلى منذ 25 شباط/فبراير الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2147 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2145$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد تعليقات جديدة من قبل أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 89.92 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

كرر رئيس البنك الفيدرالي فى دالاس "روبرت كابلان" يوم الاثنين رأيه بأنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية حتى العام المقبل ،الأمر الذي عزز توقعات بقاء أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة منخفضة لفترة أطول حتى عام 2023 على الأقل.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ،يترقب المستثمرين غدا الأربعاء صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي عقد أيام 27-28 نيسان/أبريل الماضي ،وأكد خلاله المركزي الأمريكي على استمرار السياسة النقدية الحالية حتى يتعافي الاقتصاد بصورة آمنة.

بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش تصدر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فى أوروبا خلال الربع الأول من هذا العام ،تشير التوقعات إلى انكماش بمعدل 0.6% ، بنفس انكماش الربع الرابع من العام الماضي ،البيانات الإيجابية سوف توسع مكاسب العملة الأوروبية الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.