شكرا لقرائتكم خبر عن شركة توصيل الطعام السعودية "جاهز" تستعد للطرح بسوق "نمو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عينت شركة توصيل الطعام السعودية "جاهز" بنك إتش إس بي سي السعودية لإدارة طرح أول شركة تقنية ناشئة في المملكة للاكتتاب العام.

واختارت شركة "جاهز الدولية لتكنولوجيا المعلومات" بنك إتش إس بي سي المملكة العربية السعودية كمستشار مالي وحيد ومنسق عالمي للاكتتاب العام المحتمل في سوق "نمو"، وهي سوق للشركات الصغيرة، والتي تفرض متطلبات إدراج أخف لتشجيع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة على زيادة رأس المال.

وقالت الشركة، التي تأسست في 2016، إنها تخدم حوالي مليوني عميل في المملكة، ونفذت حوالي 20 مليون طلب للمطاعم من خلال تطبيقها في عام 2020، دون الكشف عن تفاصيل بشأن تقييمها المحتمل. فيما أغلقت جولة تمويل بقيمة 36.5 مليون دولار العام الماضي، وفقاً لما ذكره موقع العربية نت نقلاً عن بلومبرج.

وتعد، "جاهز" أكبر لاعب محلي في سوق توصيل الطعام في المملكة، ويتنافس مع "كريم ناو"، و"أوبر"، و"ديليفري هيرو"، و"طلبات"، كما يتوسع جاهز أيضاً في مجالات أخرى مثل الخدمات اللوجستية والمطابخ السحابية.

وكان محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أكد في تصريحات سابقة، أن هيئة السوق المالية لا تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها كما يعتقد البعض.

ولفت إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة بطرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق.

وأشار إلى أن ذلك يستهدف تهيئة أوضاع شركتهم بما يتوافق وهذا المستجد المتمثل في الطرح العام، وأعطى فترة 12 أسبوعاً للشركات الراغبة بالطرح في السوق الرئيسة و8 أسابيع للراغبة بالطرح في سوق "نمو".

ومؤخرا، أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة المالك والمشغل الحصري لسلسلة مطاعم "برغرايززر" عن تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" مستشارا ماليا لترتيب طرح حصة من الشركة في سوق "نمو السعودية".

وتعمل برغرايزز التي تأسست في 2009 بفرع واحد من الرياض في تقديم "برغر اللحم والدجاج المطهو حسب الطلب"، وحققت معدلات نمو ليصل عدد فروعها إلى 76 فرعا في 12 مدينة سعودية.