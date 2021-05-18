شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شاكر" السعودية: حصلنا على حصة كبيرة من المشاريع الحكومية الضخمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر"، محمد إبراهيم أبونيان، أن شركته حصلت بالفعل على حصة كبيرة من المشاريع الحكومية الضخمة، وقامت بتعزيز التغطية للعلامات التجارية التي كانت تفتقر إلى الخدمات في السابق، فضلاً عن دعم التوزيع، وحتى الآن، حققت نمواً كبيراً وستواصل المشاركة في المشاريع والشراكات الكبرى لمواصلة البناء على هذا النجاح.

وأكد أبونيان، إن "شاكر" سنواصل تقديم عطاءات للمشاريع الحكومية، والمشاركة في تطوير استراتيجية الإسكان السعودية ومبادرات دعم القطاع الخاص في المملكة، وكذلك المشاركة في المشاريع الضخمة مثل نيوم وأمالا والبحر الأحمر، بحسب قناة العربية.

وقال إن الشركة لديها مجموعة من الأصول في السعودية، وتشكل الصناعة المحلية أحد استثماراتها الرئيسية كجزء من مشروع مشترك مع "إل جي" وهي عبارة عن منشأة مخصصة لصناعة مكيفات الهواء.

وتابع: "قمنا مؤخراً بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) بهدف تعزيز رقمنة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية. برأيي، نحن نعيش في فترة مهمة بالنسبة للتصنيع المحلي، وسنواصل الاستثمار في بناء قدراتنا".

وعن وجود نية للتوسع الخارجي سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو دول أخرى، قال محمد أبونيان، إن الشركة لديها تواجد قوي في جميع أنحاء السعودية، وتحرص على مكتسبات وزخم برنامج التحول الاستراتيجي المكتمل وهو الأساس الذي تنطلق منه لتحقيق النمو على المدى المتوسط، وتبحث عن الاستفادة من الكفاءات واستكشاف قنوات جديدة.

وأضاف: "لقد أحدثت الرقمنة تحولاً جذرياً في المشهد التجاري في المملكة، ويشهد الطلب على البيع بالتجزئة عبر الإنترنت نمواً مطرداً، ولدينا خطط للاستفادة من هذا التحول؛ وأطلقنا عدداً من المبادرات لتعزيز مبيعات التجارة الإلكترونية ورفع مكانة الشركة في جميع أنحاء المملكة؛ واشتمل ذلك على تحسين البنية التحتية للمبيعات لدينا من خلال تعزيز مكانتنا في التجارة الإلكترونية وزيادة مساحة التوزيع".

وكان محمد إبراهيم أبونيان، قد أكد في مارس الماضي، أن بين الأنشطة الأكثر توسعاً للشركة، في المرحلة المقبلة، سيكون قطاع التكييف والتبريد للمنازل والشركات، مع مشاريع الإسكان والمشاريع الكبرى في السعودية.

وقال إن الشركة أضافت علامتين تجاريتين لمحفظتها من الأجهزة الكهربائية، مع التأكيد التام على استحواذ على علامات تجارية تضيف قيمة لمحفظة الشركة، وللمستهلك في السوق.

وكانت نتائج أعمال شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، أظهرت في وقت سابق، تراجعاً بالخسائر بنسبة 88.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.