شكرا لقرائتكم خبر عن مكيال المالية: سوق الأسهم السعودية تعود للأداء الجيد بعد إجازة العيد والأرباح تدعوا للتفاؤل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، سوق الأسهم السعودية يعود بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بارتفاع جيد جدا بأكثر من 0.7% يدعو للتفاؤل بعودة الاقتصاد لسابق عهده قبل كورونا.

وأضاف أبو جامع، أن أرباح الشركات لا سيما في قطاع البتروكيماويات ارتفعت بشكل كبير في الربع الأول من 2021، وبالمثل معظم البنوك حققت أرباحاً ممتازة في الربع الأول، وهو ما يدعو للتفاؤل، وكذلك فإن مكرر ربحية السوق حالياً عند 20 مرة في الربع الأول من 2021، وهو معدل جيدا جدا مقارنة بالمعدل قبل عدة أشهر عند نحو 40 مرة، بحسب قناة العربية.

وأوضح أن التفاؤل يعم السوق بشكل كبير جداً حالياً، بالتزامن مع عودة السفر للخارج اليوم لأول مرة منذ أكثر من سنة وهي عودة تدريجية للوضع قبل كورونا.

وارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.92% بما يعادل 94.49 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر.