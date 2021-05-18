شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا القابضة: 80% من المواطنين بالسعودية مستعدون للسفر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة، ماجد النفيعي، إن فترة المنع من السفر كانت صعبة، والسعوديون والعالم كله متعطشون لعودة السفر والحياة الطبيعية، وفي أكثر من دراسة أجرتها الشركة بالفترة الأخيرة لمعرفة حماس المواطنين للسفر أظهرت أن نسبة 70 إلى 80% مستعدون للسفر من اليوم الأول للسماح به.

وأضاف النفيعي على هامش مشاركته بمعرض سوق السفر العربي بدبي، أن الفترة الحالية تشهد عودة متدرجة للسفر في دول العالم وصدور أخبار منها بشأن ذلك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وستكون العودة متدرجة، بحسب قناة العربية.

وأوضح، أن الوضع بشأن تفضيل الوجهات السياحية مختلف حالياً بالمقارنة بفترة ما قبل كورونا، لافتاً إلى أن المسافر السعودي لديه عنصر استكشاف عال جدا، ويفضل زيارة العديد من دول العالم، وقبل كورونا غطت تفضيلات المسافر السعودي العالم أجمع.

وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت في أولى ساعات أمس الإثنين، تسيير أولى رحلات الطيران للسعوديين، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية قد أعلنت جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحاً يوم الإثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021.

وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.

ومؤخرا، أعلنت مجموعة سيرا القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية السياحي لتمويل تطوير وإنشاء مجموعة من الفنادق توفر أكثر من ألف غرفة.

فيما كشفت البيانات المالية الأولية لمجموعة سيرا القابضة، المُعلنة نهاية العام الماضي، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.