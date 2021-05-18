شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تخطط للعودة للربحية بحلول 2024 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية، إن الشركة تخطط للعودة إلى الربحية بحلول 2024.

وأبلغ إبراهيم كوشي الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية معرض سوق السفر العربي في دبي أن الطلب على الرحلات الداخلية يتجاوز الطاقة الاستيعابية للشركة، بحسب وكالة رويترز.

ويعاني قطاع الطيران العالمي معاناة شديدة من جراء جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في وقف تحليق أعداد كبيرة من الطائرات أو طيرانها شبه خاوية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت في أولى ساعات أمس الإثنين، تسيير أولى رحلات الطيران للسعوديين، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية قد أعلنت جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحاً يوم الإثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021.

وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.