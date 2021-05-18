شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتسلق ذروة 3 أشهر ونصف.. والفضة تقفز 3% فوق 28 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، إذ تعززت جاذبية المعدن النفيس لدى المستثمرين الحذرين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهبوط أسعار الأسهم بفعل مخاوف التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1866.50 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل في وقت سابق 1868.26 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أول فبراير /شباط.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1867.60 دولار للأوقية.

وقال جيفري سيكا مؤسس سيركل سكويرد أولترنتف انفستمنتس «يوجد هروب إلى الآمان من سوق الأسهم... التوقعات أننا سنواصل رؤية اتجاه أقوى بكثير لأرقام التضخم من الآن فصاعدا.»

وأضاف قائلا «عوائد سندات الخزانة ستبقى تراوح مكانها وذلك سيزيد بشكل أكبر من احتمالات أن يختار المستثمرون الذهب.»

وتوقف صعود أسواق الأسهم مع تضرر الطلب على الأصول العالية المخاطر بسبب ضغوط التضخم. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في أبريل /نيسان.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات وهو ما يقلص تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وصعدت الفضة 2.75 بالمئة إلى 28.17 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 23 فبراير/ شباط. وقفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 28.26 دولار للأوقية.

وينتظر المستثمرون الآن محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيصدر يوم الأربعاء لمزيد من القرائن على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي وأي تعليقات بشأن التضخم.

وينظر للذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة التضخم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1239.60 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2901.40 دولار للأوقية.

(رويترز)