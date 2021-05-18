شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يسجل بعض الأهداف– تحليل – 18-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ابتعد سعر الغاز عن دعم القناة الصاعدة الفرعية المتمثل بمستوى 2.885 نتيجة لاستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي محققا بذلك الهدف الأول المتوقع سابقا والمستقر قرب 3.140.

ننوه حاليا إلى أهمية اختراق السعر لمستوى 3.230 ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة وليسهل ذلك مهمة الوصول نحو محطات إيجابية جديدة بدأ من 3.400 وصولا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر عند 3.588.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.060 و 3.400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد