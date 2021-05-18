شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالزحف الايجابي- تحليل - 18-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيل زحف إيجابي وضح مؤكدا بذلك تجاوزه للحاجز المستقر عند 132.60 ليعزز ذلك سيطرة الميل الصاعد المتوقع سابقا, كذلك الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة واستمرار تشكيل مستوى 131.50 للدعم الإضافي, يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة لحين الوصول نحو الأهداف الإضافية المستقرة عند 133.40 و 134.30 على التوالي.

إضافة إلى ما سبق, فإن وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا لمستوى تشبع الشراء سيمد السعر بعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع والبدء بتسجيل الأهداف الإيجابية المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.00 و 133.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم