شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من المقاومة-تحليل - 18-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات هذا الصباح اندفاع إيجابي قوي ليستأنف بذلك تسجيله للأهداف الرئيسية لنلاحظ اقترابه حاليا من مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 155.05 والتي طالما شكلت الهدف الرئيسي للتداولات الأخيرة.

نكرر التنويه إلى أهمية مراقبة تصرف السعر بعد تسجيله للهدف المقترح سابقا نظرا لأهميته بتحديد الاتجاه العام للفترة القادم, فتحقيقه لاختراق المقاومة والثبات فوقه سيفتح الباب امامه لتسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 155.60 و 156.60 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 154.10 و 155.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد