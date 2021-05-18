شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلامس المقاومة– تحليل- 18-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس موجة صاعدة جديدة ليواجه بذلك مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 4.7600 متأثرا بإيجابية مؤشر ستوكاستيك, يعتمد السيناريو القادم على ثبات هذه المقاومة لنتوقع بتقديمه لإغلاق سلبي دونها, البدء بالمسار التصحيحي الهابط واستهداف مستوى 4.6000 و 4.4800 على التوالي.

أما في حال استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية اندفاعه فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك سيؤكد استعادته للميل الصاعد ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 4.9000 و 5.1000 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7600 و 4.5000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة