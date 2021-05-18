شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الرابعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأدنى لها منذ 19 من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.2166 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2153 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2169، بينما حقق الأدنى له عند 1.2151.

هذا ونتطلع من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 4.40 مليار يورو مقابل 4.75 مليار يورو في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل أيضا صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد توضح اتساع الفائض إلى ما قيمته 20.3 مليار يورو مقابل 18.4 مليار يورو في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة الأولية لمؤشر التغير في التوظيف والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في الربع الرابع الماضي، وذلك مع أظهر القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات المنطقة ككل استقرار الانكماش عند 0.6% خلال الربع الأول، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار الانكماش عند 1.8%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.77 مليون تصريح مقابل 1.76 مليون تصريح في آذار/مارس الماضي، بينما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها انخفاضاً إلى نحو 1.71 مليون منزل مقابل 1.74 مليون منزل في آذار/مارس.