شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأدنى لها في أسبوعين مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ الثالث من أيار/مايو وسط انخفض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 11 من الشهر ذاته، حينما اختبر الأدنى له منذ 25 من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.18% لتتداول عند مستويات 66.45$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.33$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 66.27$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو المقبل 0.04% لتتداول عند 69.64$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 69.61$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 69.46$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 90.10 مقارنة بالافتتاحية عند 90.18، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 90.16.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم 1.3% مقابل نمو 2.8% في الربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.1%، كما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار انكماش 0.2% مقابل نمو 0.3%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.77 مليون تصريح مقابل 1.76 مليون تصريح في آذار/مارس الماضي، بينما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها انخفاضاً إلى نحو 1.71 مليون منزل مقابل 1.74 مليون منزل في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وفي آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية لحافة الهاوية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:33 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 162.77 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,3375,573 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة الحمعة الماضية، قرابة 1,265 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون وفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 8 منصات إلى إجمالي 352 منصة، لتعكس ثاني ارتفاع أسبوعيي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت بواقع 110 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.