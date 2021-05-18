شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الارتفاع مع آمال التعافي الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار النفط ارتفاعها، إذ عوضت الآمال في تعاف قوي للطلب على الوقود بعد استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا أثر المخاوف بشأن انتشار حالات الإصابة بكوفيد-19 في آسيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 69.65 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 66.45 دولار للبرميل.

وقال شيوكي تشين كبير المحللين في سنوارد تريدينج "وراء المكاسب، هناك تفاؤل متزايد حيال تعاف قوي (للطلب على) البنزين وأنواع الوقود الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا في ضوء تخفيف قيود مختلفة مرتبطة بالجائحة".