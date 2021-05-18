شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً للمتوسط المتحرك 50 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.8900، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 0.9050 والأهم دون 0.9100.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8940 والمقاومة 0.9050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط