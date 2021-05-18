شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتعافى – تحليل - 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 0.7765 ويستقر فوقه، مما يقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 0.7890 وتمتد إلى 0.8000.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 0.7765 ثم 0.7705 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى القصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7740 والمقاومة 0.7860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد