شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف الأول – تحليل - 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع ليقترب من هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 69.95، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليعزز فرص مواصلة الارتفاع والتوجه نحو هدفنا التالي الذي يمتد إلى 71.35.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 68.35 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء تصحيح لحظي هابط قبل استئناف الاتجاه الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.35 والمقاومة 71.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد