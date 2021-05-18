شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل تحقيق المكاسب – تحليل - 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليستقر فوق حاجز 66.00 الآن، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 67.95.

اختراق 66.60 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المنتظر، بينما يمثل الثبات فوق 65.00 شرط مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 67.95

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد