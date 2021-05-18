شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الفضة صعوداً بشكل قوي يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 28.35 ويخترقه ليحاول الثبات فوق مقاومة القناة اللحظية الصاعدة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 29.00.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل ليعزز التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 27.90 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 27.00 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد